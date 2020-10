La Nationale 1 chamboulée : deux matchs seulement ce week-end

Le championnat de Nationale 1 est frappé de plein fouet par le coronavirus : les rencontres reportées se multiplient.

Ce week-end, seules deux rencontres ont ainsi pu se dérouler normalement : Mandel United - Thes Sport (1-3) et Visé - Tirlemont (1-2). Deux sur 7 donc (en ne comptant pas le match perdu par forfait du KSV Roulers), après cinq (!) reports pour cause de cas de coronavirus dans l'un ou l'autre des clubs en lice.

Un seul club a pu, depuis le début de la saison, disputer tous ses matchs : Tirlemont, avec un 6/12. Le leader, Thes Sport, l'est avec un 9/9 ; certaines équipes, dont les Francs-Borains et le FC Liège, n'ont pu disputer qu'un seul match. Pire : Dender et Dessel Sport n'ont ... pas encore pu jouer. On pourrait qualifier cela de farce si ce n'était au final pas plutôt un drame ...