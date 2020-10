Unai Emery affirme que Kylian Mbappé "rêvait" de rejoindre le Real Madrid

Kylian Mbappé est cité à chaque mercato du côté du Real Madrid. Mais d'après son ancien coach, cela a parfois été plus qu'une rumeur mais bien une volonté du joueur.

Kylian Mbappé pourrait-il rejoindre le Real Madrid lors d'un des mercatos à venir ? On le sait, la Maison Blanche a déjà fait du Français l'une de ses priorités, mais le deal ne s'est pas encore concrétisé - et pour cause : il coûterait une somme faramineuse aux Merengue. Mais d'après l'ancien coach du PSG Unai Emery, interrogé par Marca, Mbappé lui-même ne serait pas opposé à l'idée.

"Quand j'étais au PSG, Kylian Mbappé envisageait sérieusement de rejoindre le Real Madrid", affirme Emery. "Il aime beaucoup ce club et il était très enthousiaste à l'idée de jouer pour eux. J'ai eu une conversation avec son père et lui et je l'ai convaincu de rester. Quitter Paris n'est pas facile".