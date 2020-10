📷 Non, Kemar Roofe n'a pas fait le "A" d'Anderlecht après son but ...

Kemar Roofe a inscrit un but de classe mondiale ce jeudi contre le Standard et en tant qu'ancien joueur d'Anderlecht, cela lui a naturellement fait plaisir. Mais son geste n'était pas une référence aux Mauves.

En l'absence de public écossais à Sclessin, Kemar Roofe a préféré aller célébrer son but devant le public liégeois après avoir lobé Arnaud Bodart du milieu de terrain. Une attitude un brin provocante, naturellement - mais qu'on voit chaque semaine dans chaque championnat, et pas en dernier lors des Clasicos belges ou des chocs wallons, de la part de joueurs du Standard comme de Charleroi ou d'Anderlecht. Peu surprenant donc, après un but dans un match important face au rival de son ex-club.

Mais le geste de la main de Kemar Roofe, montrant un "A" (et un L), n'avait en tout cas rien à voir avec Anderlecht, comme certains ont pu le sous-entendre : il s'agit des initiales de ses filles, Lena et Alarnie, qu'il montre lors de chaque but depuis des années.