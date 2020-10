🎥 Quand Albert Sambi Lokonga perce les filets du King Power Stadium

S'ils ont ensuite été battus en Moldavie, les Diablotins avaient impressionné le 9 octobre dernier contre le Pays de Galles (5-0). Avec Albert Sambi Lokonga dans les premiers rôles. Et pourtant, le jeune Anderlechtois a craint l'espace d'un instant que son deuxième but allauit lui être injustement refusé.

Parce que le filet du King Power Stadium n'a pas tenu le choc. Heureusement, le but a finalement été validé, permettant aux Diablotins de poursuivre leur promenade de santé.

Where do we send the bill, Sambi? 🤔😠#BELWAL #U21EURO #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/d9dbkDuuSW