De Jérémy Doku à Thorgan Hazard: les Diables du jour

Après Eden Hazard, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku mardi soir, d'autres Diables Rouges ont rendez-vous avec leur deuxième rencontre de Ligue des Champions mercredi soir. Et tous avec le même objectif: engranger des points et rester en course pour un ticket pour les huitièmes.

Un coup à jouer pour les Brugeois Après avoir brillé la semaine dernière à Saint-Pétersbourg, les Brugeois ont rendez-vous avec la Lazio, dans leur antre, mercredi soir. Et un petit coup à jouer pour le club? Privée de plusieurs de ses stars, la Lazio arrivera partiellement déforcée dans la Venise du Nord. Et en cas de victoire, le Club s'isolerait en tête de son groupe. En face, Andreas Pereira pourrait retrouver la Ligue des Champions, deux ans après l'avoir disputée avec Man U. Prêté cette saison à la Lazio, le Belgo-Brésilien a joué ses premières minutes de la saison le week-end dernier contre Bologne et fait partie des joueurs à disposition de Simone Inzaghi. Le Borussia et ses Diables doivent se ressaisir Battu à la Lazio la semaine dernière, le Borussia Dortmund n'a pas le choix: il faut profiter du duel entre les deux leaders du groupe F, Bruges et la Lazio, pour se relancer, en effaçant le Zenit, dans cette Ligue des Champions 2020-2021. Un duel auquel devraient participer les trois Diables Rouges de l'effectif de Lucien Favre. Axel Witsel a été épargné samedi en championnat, Thomas Meunier n'a pas quitté le onze de base depuis le début de la saison et Thorgan Hazard a fait son retour aux affaires, samedi, en jouant le dernier quart d'heure du derby contre Shalke. Jérémy Doku à l'épreuve du FC Séville C'est, entre autres, pour la Ligue des Champions que Jérémy Doku a rejoint le Stade Rennais. Il aura peut-être une nouvelle occasion de s'illustrer, mercredi soir, à Séville. Contre un adversaire habitué aux joutes européennes, vainqueur sortant de l'Europa League, les Rennais, qui découvrent la C1, auront fort à faire. Une occasion pour Jérémy Doku de poursuivre son ascension française? Il avait débuté par quelques minutes en Ligue 1 et en Ligue des Champions la semaine dernière. Il était titulaire ce week-end. Reste à voir si Julien Stephan, privé des services de Steven Nzonzi et d'Eduardo Camavinga dans l'entrejeu, le lancera dès le coup d'envoi à Séville, où le Stade Rennais avait réalisé l'exploit en Europa League, l'an dernier.





