Philippe Clement l'assure: "Nous aurions dû gagner ce match"

Comme tout le monde, Philippe Clement a vu que Bruges aurait pu et dû remporter les trois points ce mercredi. Mais la satisfaction l'emportait cependant sur la frustration.

"Comme tout le monde, comme même les supporters qui ne sont pas supporters de la Lazio, je pense que nous aurions dû gagner ce match", a déclaré Philippe Clement en conférence de presse. "Mais c'est la vie, c'est comme cela, ce n'est pas nécéssaire d'être déçu car un résultat comme ça reste un bon résultat. C'est super".

Non, l'entraîneur de Bruges n'est pas devenu du jour au lendemain philosophe, mais il veut seulement relativiser le résultat: "Avant le match, tout le monde aurait signé pour un point et même tout le monde aurait signé pour un 4 sur 6 avant les deux rencontres. Tout le monde sait que je veux toujours le maximum et le maximum ça aurait été 6 points. Mais c'est comme cela".

Bruges reste cependant en bonne position dans ce groupe avant de recevoir Dortmund dans une semaine. Les Allemands qui ont pris leurs trois premiers points de la campagne en battant le Zénith.