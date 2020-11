🎥 Cristiano Ronaldio fête son retour en étant décisif

La Juventus actait ce dimanche le retour de Cristiano Ronaldo, qui débutait sur le banc.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Portugais a tout simplement été décisif pour son retour avec la Juventus. Le Portugais était en quarantaine à la suite de son test positif au coronavirus.

L'ancien Madrilène est rentré sur la pelouse alors que le score était de 1-1. Morata avait ouvert le marque, Pogeba avait répondu pour spezia.

Trois minutes après son entrée, Ronaldo a donné l'avantage à ses couleurs, avant de signer un doublé sur le but du 1-4, une panenka sur penalty. Adrien Rabiot avait lui planté le 1-3. Au classement, la Juventus revient à la deuxième place à quatre points du Milan AC.

Dans l'autre rencontre de l'après-midi, la Lazio a arraché une victoire en déplacement sur la pelouse du Torino sur le score de 3-3. Andreas Pereira et Milinkovic-Savic ont été les buteurs de l'adversaire de Bruges en Ligue des champions qui était mené 3-2 à la 87ème minute. Dans les arrêts de jeu, un but d'Immobile sur penalty et un dernier de Caicedo ont inversé la tendant pour une superbe victoire 3-4.