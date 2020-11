Quand Kylian Mbappé s'est fait convoquer chez l'arbitre à la pause

Frustré ce samedi soir à la mi-temps du match remporté contre Nantes (0-3), l'attaquant du PSG s'est plaint de ne pas avoir obtenu un penalty juste avant la pause.

Kylian Mbappé était visiblement frustré à la pause contre Nantes ce samedi soir. "Tous les ans, c’est pareil", a lâché l’attaquant du Paris Saint-Germain devant les caméras de Canal+. "Ils viennent nous mentir ici à chaque fois. Vous faites des réunions de trois heures à chaque fois. Il ne faut pas venir nous mentir monsieur l’arbitre."

Ses propos expliquent sans doute sa convocation dans le vestiaire des arbitres pendant la mi-temps, notamment aux côtés du capitaine Marquinhos et du directeur sportif Leonardo. Un entretien apparemment bénéfique puisque le champion du monde 2018 a réalisé une deuxième période beaucoup plus aboutie, avec une passe décisive pour Ander Herrera et un but sur penalty.