🎥 Dégagement gagnant: la première heure de gloire d'un jeune gardien du Steaua

A 19 ans, Razvan Udrea commence doucement à percer dans le groupe du Steaua Bucarest. Si c'est son compatriote Andrei Vlad qui occupe la place entre les perches de l'équipe A, le jeune portier roumain a disputé sa première rencontre officielle en fin de saison dernière, en demi-finale de Coupe.

Régulièrement intégré au noyau A, Razvan Udrea engrange aussi du temps de jeu en D3 roumaine, avec l'équipe B du Steaua. Samedi soir, il a d'ailleurs été décisif... en inscrivant un but des 80 mètres. En voulant surtout repousser le danger. Son vis-à-vis c'est troué et ça donne un but qui fait le tour de la toile.

This is the goal of the year. When a 19-year-old keeper scores from 80 meters out, he's more than a hero. FCSB's Razvan Udrea with this historical shot. pic.twitter.com/jrRVR3V8SM