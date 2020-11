🎥 Une panenka manquée dans les arrêts de jeu prive Fulham d'un point précieux

Fulham affrontait West Ham hier soir pour le compte de la 8e journée de Premier League.

Souček avait ouvert le score dans les arrêts de jeu de la rencontre pour West Ham. Mais les promus se sont accrochés et ont obtenu un penalty à la 8e minute d'arrêts de jeu.

Ademola Lookman a alors pris ses responsabilités, et a tenté la panenka face à Fabianski. Un geste audacieux qui aurait pu offrir un point à Fulham, mais que l'attaquant a... complètement loupé.

Un dur apprentissage pour l'Anglais passé par Everton et le RB Leipzig, qui n'a pas plu à Scott Parker : "Je lui ai dit que j'étais déçu et fâché, on ne peut pas se permettre de manquer un penalty de cette manière et il le sait. Il est jeune et il doit apprendre de ce qu'il s'est passé ici", confiait son entraineur dans Match of the Day.

En manque de points, les Cottagers repartent donc bredouille et restent bloqués à 4 unités en 8 rencontres.