Moment de répit pour Ole Gunnar Solskjaer ?

Les Red Devils se sont repris avec une victoire sur la pelouse d'Everton, une des équipes en forme du tout début de saison en Premier League.

Une victoire qui fait du bien, mais sera-t-elle suffisante pour calmer la pression sur Ole Gunnar Solskjaer ?

Manchester United est dans la tempête et son calendrier chargé n'aide pas. Le Norvégien avait d'ailleurs exprimé son mécontentement après que son équipe ait récemment disputé deux matches en quatre jours. Ainsi, les Mancuniens ont joué en Premier League contre Everton samedi, après que l'équipe ait joué en Ligue des Champions mercredi en Turquie contre Basaksehir. Le jeudi matin seulement, Manchester United s'était envolé pour l'Angleterre.

Pour Solskjaer, ce n'était pas un scénario idéal, surtout car il est sous le feu des critiques depuis des semaines à cause des mauvaises performances de son équipe : "Personne n'aime être critiqué. Mes joueurs n'aiment pas ça. Alors, ils devront bien-sûr y répondre sur le terrain", confiait le coach des Red Devils à la BBC.

"Mon travail consiste maintenant à m'assurer que la garde est bien en place et qu'elle ne baisse pas. Nous voulons aussi plus de régularité, pour pouvoir remonter au classement et nous qualifier pour la Ligue des champions", poursuivait Solskjaer après la victoire de samedi.

United a cependant réussi à s'imposer malgré les circonstances et la fatigue. Signe que les choses iront mieux ? "Aujourd'hui, la performance a été exceptionnelle, après une semaine difficile pour les garçons."