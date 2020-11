Leicester peut-il refaire le coup de 2016?

Leicester a pris la tête de la Premier League et c'est toute une ville qui se met à rêver à nouveau d'un titre qui avait été retentissant en 2016.

Dans la petite ville de Leicester, située à une heure de Londres, on se souviendra encore pendant longtemps du printemps 2016. Avec Claudio Ranieri à sa tête, ce club qui avait comme principal but de rester en Premier League avait à l'époque déjoué tous les pronostics et avait remporté le titre de champion d'Angleterre au nez et à la barbe de Tottenham.

Depuis ce titre, et la ligue des champions qui a suivi, c'est un peu la soupe à la grimace pour les Foxes qui ont dû sauver leur peau et végéter pendant deux saisons au milieu du classement. Mais ça, c'était avant.

Le club a depuis relevé la tête et cela s'est fait en deux phases. Tout d'abord, Leicester a fait le choix de suivre une politique sportive claire: des jeunes joueurs, avec une valeur marchande qui pourrait évoluer, entourés par quelques hommes d'expérience.

Schmeichel, Morgan, Evans ou encore Vardy sont là pour encadrer cette nouvelle génération composée de Soyüncu, Tielemans, Maddison, Justin et d'autres qui pointent le bout de leur nez. Mais pour mener ce navire, un capitaine est arrivé pour diriger tout le monde dans le droit chemin: Brendan Rodgers.

L'ancien coach de Liverpool a quitté le Celtic, où les saisons titrées se suivaient et se ressemblaient, pour tenter de mettre les Foxes dans le droit chemin. Bien lui en a pris. La saison dernière, Leicester a terminé à la cinquième place, ne quittant le top 4 qu'en fin de championnat, et pour le moment l'exercice 2020-2021 se déroule parfaitement puisque le champion 2016 est en tête du championnat.

Est-ce que l'équipe peut continuer sur ce rythme et aller chercher un titre en fin de saison? Plusieurs planètes devront s'aligner pour le faire. Tout d'abord, personne ne doit quitter le club cet hiver. On sait que Soyüncu et Madisson sont pistés, mais ces deux joueurs et d'autres comme Tielemans sont les piliers des Foxes.

Ensuite, Leicester doit éviter de remplir son infirmerie. Un joueur comme Vardy est indispensable mais est souvent éloigné des pelouses par des blessures, on connait son importance sur le terrain et son équipe n'a pas le même visage sans lui.

Enfin, Rodgers doit vaincre le signe indien en Premier League. Tant avec Liverpool qu'avec Leicester, les fins de saison ont été compliquées pour lui et il a souvent vu tout s'envoler avec la brise du printemps. Si Leicester est en bonne posture pour remporter le titre, les yeux seront braqués sur lui.

Praet, Tielemans et Castagne vont-ils soulever le titre de champion d'Angleterre en mai prochain? Nous en sommes encore loin et les Foxes pourraient créer à nouveau la surprise. Mais le chemin est encore long et il passera par Liverpool lors de la prochaine journée de championnat.