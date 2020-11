Axel Witsel est le roi de la passe, et les chiffres le prouvent

Axel Witsel est un élément moteur du Borussia Dortmund et des Diables Rouges et cette saison, il a encore franchi un cap.

L'ancien joueur du Standard est en effet le joueur qui a réussi el plus de passes en Ligue des Champions depuis le début de cette campagne: 261 en trois rencontres.

De plus, son taux de réussite est assez élevé : 95%! Les chiffres ne mentent pas, Axel Witsel est un joueur qui perd peu de ballons, même quand il joue dans l'axe de la défense comme lors du déplacement de son équipe sur la pelouse du Club de Bruges.

