Des nouvelles de l'ex-Brugeois Felipe Gedoz

En 2014, Felipe Gedoz était arrivé du côté de Bruges avec l'étiquette de pépite. Le Brésilien avait effectué de bons débuts avant d'être stoppé net par une pubalgie. Deux ans plus tard, il était retourné au pays en signant à l'Atletico Paranense.

Mais le joueur de désormais 27 ans n'a jamais réussi à convaincre et a été prêté dans plusieurs clubs avant de signer en Uruguay du côté de Nacional cet été. Finalement, le joueur vient à nouveau d'être prêté au Clube do Remo, club de ... D3 brésilienne, comme l'annonce Belga.

Une triste situation pour le joueur offensif qui était pourtant promis à un bel avenir ...

Na tarde desta quarta-feira (11), o meia Felipe Gedoz foi oficialmente apresentado na sala de imprensa do Banpará Baenão. 🦁



📸 Samara Miranda/Remo#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/VSGhQejCkg