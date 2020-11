La "principale satisfaction" de Roberto Martinez après la victoire des Diables contre la Suisse

Longtemps dominés par des Suisses plus entreprenants et solides, les Diables ont su inverser la vapeur au prix d'une bien meilleure seconde période. C'est ce que retiendra Roberto Martinez de cette joute amicale.

Surtout que la Suisse n'est pas un adversaire à prendre à la légère. Les Diables en avaient fait l'amère expérience en Ligue des Nations, deux ans plus tard, ça n'a pas changé. "C'est l'une des dix meilleures nations européennes, une équipe qui travaille avec le même coach depuis six ans déjà, qui a un excellent niveau technique et beaucoup de complémentarité", estime Roberto Martinez.

De ce point de vue-là, c'était un match intéressant.

Et ça s'est ressenti, mercredi soir, à Den Dreef. Surtout en première période. "C'était un match difficile. Ils nous ont pressés haut, on s'est souvent retrouvé en un contre un derrière et ce n'était pas simple pour une défense inédite. Avec seulement deux jours pour préparer le match", note le sélectionneur.

Et pourtant, après une première période manquée, les DIables Rouges ont affiché un visage bien plus conquérant après le repos. "Le changement de mentalité en deuxième période, c'est la principale satisfaction de ce match. C'était un contexte difficile, mais nous avons réagi en tant qu'équipe. On a senti l'envie des joueurs d'y aller pour gagner et de ce point de vue, c'était un match très intéressant."

