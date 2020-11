Phillip Cocu limogé par le club de Wayne Rooney après un début de saison cauchemardesque

Avec un tel bilan, totalement inattendu du côté de Derby, la sanction ne s'est pas faite attendre : Phillip Cocu, coach des Rams, a pris la porte ce samedi. Derby County ne compte que 6 points en 11 journées de Championship, avec déjà 7 défaites pour une petite victoire. La saison passée, le club de Wayne Rooney (joueur et adjoint de Cocu, il n'est naturellement pas concerné par ce licenciement) passait d'un cheveu à côté de la montée en Premier League, battu 2-1 par Aston Villa.

Derby County Football Club have parted company with manager Phillip Cocu, Chris van der Weerden and Twan Scheepers by mutual agreement and immediate effect.



