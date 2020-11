Adrien Rabiot : "Dans la vie tout va très vite"

Brillant face au Portugal (1-0) samedi en Ligue des Nations, le milieu de terrain enchaîne les bonnes performances depuis son retour en équipe de France en septembre dernier.

Écarté pendant plus de deux ans à la suite de son refus d'être réserviste lors du Mondial 2018 en Russie, Adrien Rabiot s'est confié sur ce come-back au sein de l'Équipe de France.

"Dans la vie tout va très vite, dans le football, c'est la même chose. J'ai su être patient, j'ai attendu d'avoir mon moment. Le coach me fait confiance et je pense que jusqu'à présent je lui rends bien. Depuis que je suis à la Juventus, j'ai l'impression d'être un autre joueur et une autre personne. Ce transfert-là m'a fait grandir et je pense que ça se voit en équipe de France. Je suis vraiment épanoui dans ma vie de tous les jours, sur le terrain et en dehors. Les gens je les laisse parler, ce n'est pas ça qui m'importe, moi je sais que cette équipe de France je l'aime beaucoup. Je joue avec grand plaisir, avec détermination", a expliqué le joueur de la Juventus pour RTL.