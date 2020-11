L'ancien banni Adrien Rabiot a impressionné Didier Deschamps

Positionné sur le côté gauche du milieu de terrain, Adrien Rabiot (25 ans, 10 sélections) a réalisé une belle performance lors de la victoire de l'équipe de France au Portugal (1-0) en Ligue des Nations ce samedi.

Le joueur de la Juventus Turin a marqué des points auprès du sélectionneur français Didier Deschamps.

"Je ne vais pas dire qu’il s’est transformé, mais ce n’est plus le même. On a une relation de confiance. Il n'a pas de limites. Il est capable de s'adapter, comme il me l'a dit. C'est un joueur complet. Il a une qualité technique, de projection vers l'avant, mais aussi d'intelligence de jeu. Dans le volume, l'agressivité, les duels, il s'impose", a expliqué Deschamps au micro de la chaîne L'Équipe.