Messi, la prime de fidélité qui ressemble fort à une prime de départ

Lionel Messi est dans sa dernière année de contrat mais ce contrat comprend une clause qui lui offrirait une somme coquette.... en mai prochain et ce quoi qu'il arrive.

Lionel Messi (33 ans) devrait toucher 33 millions d'euros en tant que prime de fidélité, au terme de la saison, bien que son contrat arrive à son terme.

Selon les renseignements recueillis par ESPN, le club catalan devra signer un chèque de 33 millions d'euros à l'international argentin, en juin, au titre d'une prime de fidélité. Elle aurait été négociée lors de sa prolongation, en 2017, et le Ballon d'Or aurait déjà perçu 33 premiers millions, en février dernier. Elle ne serait notamment pas liée au fait qu'il rempile avec le club blaugrana.

Pour rappel, le club barcelonais connaît déjà de grosses difficultés financières et tente de négocier une baisse de salaire de ses joueurs. La situation promet d'être encore très compliquée, en 2021, d'autant que Messi devrait quitter le club gratuitement, au terme de son engagement. Le futur président, qui sera désigné par des élections qui se tiendront le 24 janvier, aura fort à faire pour le Barça à flot. Depuis le début de sa carrière, Lionel Messi a remporté six Ballons d'Or et marqué 651 buts en 773 matchs avec les Blaugranas.