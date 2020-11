Le Portugal met fin à une longue "CR7-dépendance"

Drôle de statistique ce mardi pour le Portugal : le but de Ruben Dias face à la Croatie mettait fin à un an de "Ronaldo-dépendance".

Un an jour pour jour, c'est le temps qu'il aura fallu pour qu'un joueur autre que Cristiano Ronaldo inscrive un but pour le Portugal. Une véritable dépendance qui a pris fin, et de belle façon puisque les Lusitaniens ont marqué par trois fois en Croatie (2-3) : Ruben Dias (par deux fois) et Joao Felix ont alimenté le marquoir pour le Portugal, CR7 devant donc prendre son mal en patience avant de pouvoir se rapprocher un peu plus du record de buts en sélection, détenu par Ali Daei (109 buts avec l'Iran, contre 102 pour Ronaldo).