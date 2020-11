Toujours pas de VAR en D1B en 2021-2022

Le VAR n'est pas actif en D1B cette saison, et ne devrait pas l'être non plus en 2021-2022.

C'est une information qui nous vient du Belang Van Limburg : le VAR, absent des terrains de D1B cette saison, ne devrait pas y faire son apparition la saison prochaine. L'arrivée de la vidéo au second échelon de la Pro League était pourtant prévue pour 2021-2022, mais le changement de format de compétition a posé problème. Ainsi, le fait que la D1A soit actuellement à 18 équipes et doive a priori le reste en 2021-2022, et les pertes financières liées à la crise du Covid-19 auraient repoussé la mise en place du VAR à une date ultérieure, encore non-communiquée car imprévisible et dépendant de l'évolution de ces circonstances.