Zéro pointé pour les Buffalos qui disent adieu à l'Europa League

Comme à l'aller, La Gantoise n'a jamais fait illusion contre l'Étoile Rouge de Belgrade et dit déjà adieu à ses rêves de seizièmes de finale de l'Europa League.

La Gantoise est le premier club belge éliminé des phases de poules des compétitions européennes cette saison. Les Buffalos devaient absolument s'imposer contre l'Etoile Rouge pour rester en course, ils ont été trop vite pris à froid.

D'un envoi pleine lucarne, Njegos Petrovic débloquait le marquoir dès la première minute de jeu. Contraints de courir derrière le score, les Gantois se sont créé plusieurs opportunités avant le repos, via Niklas Dorsch et Osman Bukari, notamment, Mais Milan Borjan, le portier canadien de l'Etoile Rouge, les a repoussées.

Ça passe pour Hoffenheim, c'est presque fait pour l'Etoile Rouge

En seconde période, c'est encore Gand qui a poussé, mais la tête de Roman Bezus n'a pas trouvé le cadre. Et sur leur seconde opportunité de la rencontre, les Serbes ont plié l'affaire. De la tête, Nemanja Milunovic mettait fin aux espoirs gantois dans cette rencontre.

KO, les Buffalos ont encore essayé de réduire le score, mais le cœur n'y était plus vraiment. Quatrième match et quatrième défaite pour La Gantoise en Europa League. Les Buffalos sont déjà éliminés et disputeront leurs deux dernières rencontres pour l'honneur.

Hoffenheim, qui s'est imposé à Liberec (0-2) reste en tête du groupe et assure sa qualification, et c'est presque fait pour l'Etoile Rouge qui n'a plus besoin que d'un point pour passer l'hiver au chaud.