Arnaud Bodart : "Cette accumulation des matchs pèse un peu dans les jambes"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège est allé partager l'enjeu du coté d'Anderlecht (0-0) lors de la quatorzième journée de Jupiler Pro League. Les Rouches avaient envie de repartir avec les trois points mais restent satisfaits du point pris au Lotto Park.

Ce Clasico n'a pas livré un grand spectacle, que du contraire. Les deux équipes voulaient l'emporter mais aussi ne pas perdre. "C'était un match assez tactique et fermé. Il ne faut pas oublier que nous avons joué jeudi, et ce, à dix pendant un peu plus d'une mi-temps. Cette accumulation des matchs pèse un peu dans les jambes", a souligné Arnaud Bodart à l'issue de la rencontre. "Quand nous venons jouer ici à Anderlecht, nous sommes peut-être un peu plus prudents. Trop prudents ? Non, nous avons une équipe qui veut aller de l'avant mais il faut avouer que nous sommes tombés sur une équipe bien organisée", a avoué le portier des Rouches.

Ce nul vierge reste un bon résultat pour le matricule 16. "C'est toujours mieux qu'une défaite mais après nous voulions gagner, surtout un match pareil. Nous avons eu quelques opportunités mais avons manqué le dernier geste. Si je suis déçu ? Oui car nous voulions l'emporter", a conclu Bodart.