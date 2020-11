Un ancien serial buteur dans la tourmente

Libre depuis son licenciement du FC Sion en mars dernier, l'ancien serial buteur du CSKA Moscou n'a pas reçu beaucoup d'offres et vit une terrible descente aux enfers.

Seydou Doumbia avait fait ses débuts au Japon avant de débarquer en Suisse aux Young Boys où il plantera 20 buts en 32 matchs dès sa première saison. L'année d'après, il fera mieux que confirmer avec 30 buts en 32 matchs. Ses performances lui permettent d'intégrer la Cöte d'Ivoire mais aussi de signer un contrat en en or du côté du CSKA Moscou. En Russie, il continuera d'empiler les buts et sera champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire durant l'hiver 2015. Et durant les dernières heures de mercato, il sera transféré à l'AS Roma contre un chèque de 25 millions d'euros.

Mais l'aventure italienne tournera au fiasco avec seulement 2 buts en 13 apparitions chez les Giallorossi. L’ancien international ivoirien (38 sélections - 9 buts) sera alors prêté à quatre reprises. Un retour au CSKA (5 buts en 13 matches), puis direction Newcastle (3 apparitions) avant un prêt réussi à Bâle où il retrouve ses sensations et son sens aiguisé du but avec 20 buts en 25 apparitions. Doumbia sera prêté une quatrième fois par l'AS Roma et filera au Sporting CP où il ne marquera pas le moindre but en 14 apparitions avec le club portugais.

Le buteur âgé de 32 ans signera ensuite à Girona en Espagne (2 buts en 17 matchs) jusqu'à cette saison terrible à Sion ou il finit par se faire licencier du club avec 8 autres joueurs en pleine période de COVID pour ne pas avoir accepté de baisser son salaire. Libre depuis ce malheureux épisode du mois de mars, l'ancien serial buteur n'a toujours pas trouvé de club. Une trite descente aux enfers pour le 4e meilleur buteur africain de la Ligue des Champions (19 buts).