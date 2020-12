Pelé Mboyo vers le dernier grand défi de sa carrière à 33 ans ?

Pelé Mboyo n'en finit plus de renaître de ses cendres : l'attaquant du KV Courtrai, sans faire de bruit, est revenu à son meilleur niveau et est actuellement le troisième joueur le plus décisif du championnat. Il sera libre en fin de saison ...

Avec 8 buts et 4 assists, Pelé Mboyo (33 ans) a déjà dépassé, après 14 rencontres, le total de la saison passée au KV Courtrai (8 buts, 2 assists en Pro League en 2019-2020, en 27 matchs). C'est simple : l'ancien Diable Rouge est actuellement dans la meilleure forme de sa carrière, seulement comparable à sa saison 2012-2013 sous les couleurs de La Gantoise (qui s'était terminée sur un total de 21 buts et 5 assists toutes compétitions confondues). Sans faire de bruit, Mboyo est ainsi le troisième joueur le plus décisif du championnat, impliqué dans 12 buts. Seuls Raphaël Holzhauser et Paul Onuachu font mieux cette saison. Épargné par les pépins physiques, l'attaquant enchaîne depuis son retour en Belgique en 2018, seulement interrompu par un bref passage en Arabie Saoudite. Si Courtrai, toujours discret, figure actuellement dans le top 8, c'est en grande partie grâce à lui. Fin de contrat en juin : une opportunité à saisir ? Ilombe Mboyo est sous contrat au KVK jusqu'en juin 2021 mais à son âge, une prolongation de contrat serait étonnante. Elle compliquerait en effet un transfert, les clubs rechignant parfois à mettre un montant sur la table pour un joueur ayant passé la trentaine. Sauf surprise, Mboyo sera donc libre l'été prochain - ou à saisir dès cet hiver. Expérimenté et connaissant le championnat belge comme sa poche, "Pelé" n'a pas abandonné l'idée d'un dernier défi dans sa carrière. On le sait, plusieurs clubs du top belge ont des soucis offensifs. Et si la solution était toute trouvée ?