"Loin d'être parfait", mais des signaux positifs pour Karim Belhocine

Cinquième match sans gagner pour le Sporting de Charleroi, mais les Zèbres ont retrouvé de la Grinta et "un esprit de révolte".

Après avoir aligné trois défaites consécutives, le Sporting de Charleroi espérait se relancer, lundi soir, contre Courtrai. Le début de rencontre fut pourtant compliqué pour les Zèbres. Karim Belhocine confirme: "On est rentré difficilement dans cette rencontre et je vois deux raisons à cela: on avait la peur de mal faire et Courtrai est arrivé ici avec de bonnes intentions."

Mais le penalty accordé à Pape Gueye et repoussé par Rémy Descamps a reboosté les Zèbres. "On a vu que cette équipe avait envie de se révolter", estime le coach du Sporting. Et c'est ce qu'il retiendra de cette rencontre. "Ce n'était pas parfait et d'ailleurs on ne gagne pas. Mais je suis content de la réaction, de cette envie de changer les choses."