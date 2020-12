Philippe Montanier : "Notre intention est de quitter l'Europa League de la plus belle des manières"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège accueillera Benfica lors de la sixième et dernière journée d'Europa League. Pourtant déjà éliminés de la compétition, les Rouches veulent terminer leur campagne européenne sur une bonne note.

Le Standard de Liège va disputer sa dernière joute européenne de la saison contre Benfica ce jeudi soir à Sclessin. Jorge Jesus, le coach du club portugais a fait savoir qu'il effectuerait une rotation. Un avantage pour le matricule 16 ? "L'effectif de Benfica est d'une telle qualité que les remplaçants sont d'un très haut niveau. Ils disposent d'un effectif qui était taillé pour la Ligue des champions donc l'équipe alignée sera compétitive", a déclaré Philippe Montanier en conférence de presse. "Notre intention est de quitter l'Europa League de la plus belle des manières à domicile. Au match aller, il y avait une grosse différence entre les deux équipes. Notre objectif est de montrer que nous avons réduit cet écart. Nous restons sur deux bonnes prestations en Europa League, il faut confirmer notre niveau habituel", a souligné le technicien français.

"Je reste toujours sur la même ligne de conduite"

Le Standard va-t-il aussi faire tourner et effectuer une rotation contre les Aigles ? "Je reste toujours sur la même ligne de conduite, à savoir mettre l'équipe la plus performante du moment. Cela dépendra aussi de l'état de fraîcheur de certains joueurs. Nous allons rencontrer une formation prestigieuse, donc nous voulons aussi être à la hauteur de l'adversaire et de la compétition", a expliqué le coach des Rouches.

Plusieurs joueurs seront absents ce jeudi soir. "Duje Cop, Selim Amallah et Maxime Lestienne, touché au ligament latéral interne du genou, ne joueront pas demain."

Noë Dussenne est quant à lui suspendu. "C'est gênant car il est un pion essentiel de l'équipe et de la structure défensive. Mais j'ai des solutions et les ressources pour trouver une bonne option", a conclu Philippe Montanier.