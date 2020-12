John van den Brom a délaissé son 4-3-3 fétiche à Genk: "Ca aurait été stupide"

Le nouveau coach du Racing a su faire des concessions pour ne pas pertrurber un effectif qui tournait déjà à merveille.

S'il a ses petites habitudes depuis qu'il est entraîneur, John van den Brom sait aussi s'adapter. "Quand j'ai discuté avec Dimitri De Condé avant de signer, on a évidemment parlé du style de la maison et de ma vision du football. Je suis un grand partisan du 4-3-3, tout le monde le sait. Mais Dimitri m'a dit que Genk jouait avec trois défenseurs depuis plusieurs semaines et que les joueurs avaient laissé entendre qu'ils 'étaient plutôt à l'aise' dans ce système."

Message reçu par l'entraîneur néerlandais qui n'a pas voulu révolutionner le jeu d'une équipe qui tournait déjà à plein régime avant son arrivée. "Je lui ai répondu que ce serait stupide si je changeais tout dès mon premier match. Et nous avons gardé le système qui était en place, car j'ai vu qu'il y avait quelque chose dans cette équipe. La confiance est essentielle."

Et la confiance est au zénith côté limbourgeois: à la série de quatre victoires alignées avant son arrivée, le Racing en a ajouté trois sous la conduite du Néerlandais.