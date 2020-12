Franky Dury fier de ses troupes : "Nous faisons le plein de confiance avant le match important de samedi"

Ce mercredi soir, Zulte Waregem est venu s'imposer au Bosuil contre l'Antwerp (0-1).

Franky Dury avait le sourire à l'issue de la rencontre. Une victoire contre l'Antwerp et donc un peu plus d'avance sur la lanterne rouge STVV, l'adversaire de la semaine prochaine. "Nos débuts ont été difficiles", a avoué l'entraîneur de Zulte Waregem à l'issue de la rencontre. "Ce but à la mi-temps nous a donné l'énergie nécessaire pour continuer pendant les 90 minutes. Je dois vraiment féliciter mon équipe. Ils se sont battus pendant 94 minutes pour cette victoire", a souligné l'homme fort des Flandriens.

Le seul inconvénient est la sortie précoce de Thomas Chory, mais son remplaçant, Jelle Vossen, a donné l'assist à Bruno qui a marqué le seul but du match. "Bien sûr, il est toujours bon de faire sa part pour la confiance", a-t-il déclaré. "Avec cette victoire, nous faisons le plein de confiance avant ce match important de samedi contre Saint-Trond", a conclu Dury.