Hein Vanhaezebrouck, le sauveur de la Gantoise : "Grâce à lui, nous faisons maintenant moins d'erreurs"

Après, Yaremchuk et Dorsch, c'est à un autre joueur de louer le travail effectué par Hein Vanhaezebrouck après la victoire gantoise (3-0) contre Waasland-Beveren.

La Gantoise vient d'enchaîner deux succès de suite. Après le Standard de Liège, les Buffalos ont pris la mesure de Waasland-Beveren ce mercredi soir (3-0). Hein Vanhaezebrouck a redonné vie à cette équipe gantoise et les joueurs sont aux anges. "Il y a longtemps que nous n'avons pas rendu de clean-sheet et maintenant nous l'avons fait", a déclaré Michael Ngadeu à l'issue de la partie. "Nous venons de gagner deux fois de suite et nous sommes en confiance avant le choc contre le Club de Bruges", a souligné le défenseur central.

"Pourquoi faisons-nous moins d'erreurs maintenant ? C'est grâce à l'entraîneur. Si une équipe ne tourne pas, tout le monde devient invisible. Hein Vanhaezebrouck a analysé et résolu les erreurs. Vous pouvez le voir constater, tout va mieux depuis qu'il est là", a conclu Ngadeu.