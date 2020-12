Une éclaircie, du temps de jeu et de la détermination pour Amine Benchaib à Charleroi: "Ne jamais rien lâcher!"

Première recrue du dernier mercato estival du Sporting de Charleroi, Amine Benchaib a dû patienter longtemps avant de recevoir sa chance. Mais il y a toujours crû et il ne renoncera pas: "Je vais me battre", lance-t-il au terme d'une semaine qu'il aura vu gratter ses premières minutes de la saison.

Longtemps abonné aux tribunes ou au banc, Amine Benchaib a pris son mal en patience à Charleroi, mais il a surtout continué à travailler dans l'ombre. Sa patience et sa persévérance ont fini par payer. Samedi, à Saint-Trond, le milieu offensif gantois a eu droit à ses premières minutes de la saison. Et, mercredi, au Cercle, il en même joué 70.

Même si, forcément, il aurait préféré que les circonstances soient différentes, puisqu'il a remplacé le malheureux Ken Nkuba, victime d'une rupture des ligaments. "Quand je suis monté, j'ai surtout pensé à lui. Mon sentiment c'est qu'on devait tout donner et gagner pour lui. Je voulais aider l'équipe à changer le cours du match", confie-t-il.

"Il pourrait y avoir 20 concurrents dans le noyau..."

Amine Benchaib a saisi l'opportunité pour se mettre en évidence et montrer qu'il était là. Il a rendu une copie très intéressante. Une analyse qu'il partage. "Je pense que c'était pas mal, oui, j'ai surtout essayé de jouer entre les lignes, ce qui est mon point fort, d'écouter et de me battre pour l'équipe."

Mission accomplied'ailleurs, pour le Sporting de Charleroi, qui a renversé une rencontre bien mal embarquée. Et ces 70 minutes de jeu vont faire beaucoup de bien à Amine Benchaib, qui a vécu un début de saison difficile.

Il n'a pas joué la moindre minute lors des 15 premiers matchs du Sporting en championnat. "Ce n'était pas une période facile, c'est vrai. Je savais avant de signer qu'il y avait de la concurrence à Charleroi et en particulier dans mon secteur de jeu. Mais je ne vais rien lâcher, ça c'est clair. Il pourrait y avoir 20 milieux offensifs dans le noyau, je continuerai à tout donner. Et je sais que ma chance arrivera."

"Je peux faire encore mieux!"

Arrivé en provenance de Lokeren où il a accumulé près de 50 matchs et inscrit six buts, le Gantois veut désormais continuer sur sa lancée. "Je pense que j'ai fait un bon match contre le Cercle, mais je sais aussi que je peux faire encore mieux. Au plus je vais jouer, au plus j'aurai l'occasion de le prouver. Je dois continuer à me battre, à tout donner et je sais que je dois être prêt quand on fera appel à moi."

Les 80 premières minutes de jeu grignotées cette semaine ont aiguisé l'appétit et la motivation du milieu offensif de 22 ans. Et Amine Benchaib a bien l'intention de saisir chaque nouvelle opportunité qui lui sera offerte pour montrer ses qualités. Dès vendredi, contre le Sporting d'Anderlecht?