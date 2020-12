Les arbitres du week-end: Visser et Lambrechts en pleine lumière

Le premier à rentrer en action, ce sera Lawrence Visser qui sera au sifflet pour le duel des Sporting de vendredi soir. Quant à Eric Lambrechts, il aura la lourde tâche de siffler la bataille des Flandres de ce dimanche entre le Club de Bruges et La Gantoise.

Find out the appointments for matchday 1️⃣8️⃣ of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 https://t.co/RjoUnfNxAP

🇫🇷 https://t.co/ojg1OsKlSN pic.twitter.com/8beRzqjQVT