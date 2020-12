Jordan Lukaku monte en puissance à Anvers

Après un début d'aventure compliqué, notamment par le Covid-19, Jordan Lukaku engrange des minutes depuis quelques semaines. Et c'est pour ça qu'il a signé à l'Antwerp.

Après trois défaites consécutives, l'Antwerp a retrouvé le sourire, en s'imposant sur la pelouse du Freethiel. Et Jordan Lukaku était particulièrement satisfait de la gestion du match des Anversois. "On s'est facilité la tâche en menant 0-3 à la pause. On avait vraiment faim et c'était une rencontre parfaite", insiste le latéral gauche, prêté par la Lazio.

"Devenir un joueur important"

Mais Jordan Lukaku était aussi satisfait parce qu'il a retrouvé une place dans le onze de base, après deux rencontres passées sur le banc. Et c'est pour devenir titulaire indiscutable qu'il a signé à l'Antwerp. "Tout le monde veut être dans le onze. Et moi, je veux être un joueur important de cette équipe."

Mais le petit de frère de Romelu retrouve seulement le rythme de la comptétition. "Je n'ai presque pas joué pendant dans deux ans, donc je dois travailler dur. Le staff technique a fait de son meiux pour me préparer convenablement. Je commence à me sentir mieux, physiquement aussi."