Arsenal, plombé par son gardien, prend l'eau face à Manchester City

Arsenal recevait Manchester City en Carabao Cup et a laissé filer l'une des dernières occasions de sauver sa saison.

La situation d'Arsenal n'était pas si mauvaise à la pause : menés rapidement sur un centre de Zinchenko très mal géré par Runar Alex Runarsson, son gardien réserviste, qui laisse Gabriel Jesus ouvrir le score (3e, 0-1), les Gunners ont réagi via Alexandre Lacazette à la 33e (1-1). La seconde période commençait par un coup dur, cependant : meilleur londonien sur la pelouse, Gabriel Martinelli, à peine de retour de blessure, sortait à la 49e, à nouveau touché.

Une seconde erreur, encore plus grossière, de Runarsson allait précipiter la chute d'Arsenal : Riyad Mahrez (55e, 1-2) plaçait son coup franc directement sur le portier, qui laissait passer le ballon. Foden (59e) et Laporte (73e) fixait le score à 1-4 et Mikel Arteta prenait un nouveau coup sur la tête en laissant filer la qualification pour les demi-finales de Carabao Cup, l'une des seules occasions de sauver sa saison.