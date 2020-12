André-Pierre Gignac a offert la Ligue des Champions aux Tigres

Le Français courait depuis longtemps après la Ligue des Champions de la CONCACAF.

Buteur décisif cette nuit contre le Los Angeles FC (2-1) à la 84e minute, André-Pierre Gignac a tout simplement offert la Ligue des Champions de la CONCACAF aux Tigres. Le Français a enfin décroché le Graal et est entré un peu plus dans la légende au Mexique.

L'ancien Marseillais et les siens étaient en quelque sorte maudits dans cette compétition puisqu'ils avaient déjà échoué trois fois en finale : en 2016, 2017 et 2019. Le Français a brisé la malédiction et ajouté une nouvelle ligne à son palmarès, asseyant son statut de superstar au Mexique.

Déjà meilleur buteur de l'histoire de son club et meilleur buteur étranger de l'histoire du football mexicain, André-Pierre Gignac, arrivé en 2015, a décroché l'un des rares titres qui lui manquaient depuis qu'il a traversé l'Atlantique.