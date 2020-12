Coupe de la Ligue: deux derbys pour les deux Diables encore en course

On connaît le programme des demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise. Avec un choc pour De Bruyne et une opportunité pour Toby Alderweireld.

Manchester United et Tottenham ont rejoint Manchester City et la surprise Brentford en demi-finales de la Carabao Cup, mercredi soir. Et le tirage au sort des demi-finales a déjà été effectué.

Avec deux derbys au programme du dernier carré: un choc entre Manchester City et Manchester United pour Kevin De Bruyne, un duel contre Brentford, pensionnaire de Championship, pour Toby Alderweireld et Tottenham. Les demi-finales auront lieu les 5 et 6 janvier, la finale est prévue en avril, à Wembley.