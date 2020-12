Le Standard de Liège s'enfonce un peu plus dans la crise !

Ce samedi soir, le Standard de Liège accueille Saint-Trond lors de la dix-huitième journée de Jupiler Pro League. Après avoir essayé trois défaites de suite en championnat, le matricule 16 veut renouer avec la victoire et terminer l'année sur une note positive.

Enlisé dans la crise, le Standard de Liège devait absolument s'imposer ce samedi soir à Sclessin contre Saint-Trond afin de mettre fin à cette longue série noire de sept matchs sans victoire. Pour cette dernière rencontre de l'année, Philippe Montanier devait se passer des services de Fai, Dussenne et Oulare, tous trois blessés. Carcela et Muleka étaient alignés d'entrée de jeu, Raskin débutait sur le banc.

Juste avant le début de la rencontre, plusieurs supporters liégeois étaient venus encourager leur équipe. Des mots d'encouragements qui n'ont pas eu l'effet escompté...

Le Standard débutera de la pire des manières en se faisant cueillir à froid. Après une floche de Bokadi qui passera à côté du ballon, Suzuki partira verra le but adverse et distillera un caviar à Nazon qui n'aura plus qu'à mettre le ballon au fond (5e), 0-1.

Le matricule 16 réagira directement avec une frappe de Carcela dans la surface mais Schmidt effectuera une jolie envolée (7e). Juste après le quart d'heure de jeu, les Rouches encaisseront un deuxième uppercut puisque Suzuki doublera la mise sur corner (16e), 0-2. Assommés, les Rouches auront les pires difficultés du monde à mettre en place leur jeu et à aller titiller des Trudonnaires bien en place.

Les Canaris ont failli tuer le match quelques minutes plus tard via deux belles opportunités mais Bodart repoussera d'abord difficilement une frappe de Caufriez (23e) avant d'effectuer une très belle sortie dans les pieds de Colidio qui se présentait seul face à lui (25e). Carcela aura l'occasion de réduire le score d'un enroulé peu avant la pause mais le portier adverse sera à la parade (39e). Ce dernier captera ensuite une frappe lointaine de Laifis (43e). Le score ne bougera plus à la mi-temps.

Amorphes en première période, les Rouches le seront également en début de seconde mi-temps face à des Canaris affamés et bien plus mordants. Toutefois, le STVV sera réduit à dix après une intervention plus que fautive de Caufriez sur Gavory (53e).

🧐 | Maximiliano Caufriez voit rouge pour cette faute ! Sévère ou totalement justifié ? 👇 #STASTV pic.twitter.com/QLOdOMwU27 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 26, 2020

En infériorité numérique, les Limbourgeois reculeront tandis que les Liégeois s'installeront peu à peu dans la moitié de terrain adverse. Muleka réduira le score de la tête et permettra de relancer les Rouches (72e), 1-2. Le Standard continuera de pousser pour aller arracher le partage à l'image de cette tête puissante de Laifis sauvée sur la ligne par Schmidt (90e) mais le mur trudonnaire tiendra bon. Le Standard chute de nouveau (1-2).

Avec cette nouvelle défaite soit la quatrième de suite, le Standard de Liège s'enfonce un peu plus dans la crise. Le matricule 16 reste bloqué à 25 points et descend à la onzième place au classement. Une nouvelle déconvenue qui pourrait sceller le sort de Philippe Montanier...