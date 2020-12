Peter Zulj est mécontent : "Jouer ou partir"

Absent depuis quelques semaines, la fin semble proche pour Peter Zulj du côté du Sporting d'Anderlecht. L'Autrichien serait même sur la liste des transferts du club bruxellois.

Peter Zulj n'a plus joué depuis la défaite au Beerschot le 22 novembre dernier et n'a plus été repris dans la sélection de Vincent Kompany depuis quatre rencontres.

Le milieu de terrain a exprimé son mécontentement quant à sa situation à Anderlecht dans le journal autrichien Kronen Zeitung. "Personne ne m'a expliqué pourquoi je ne suis plus dans la sélection. J'ai été surpris et je n'ai plus entendu personne depuis. Maintenant, je dois attendre de voir ce que fait Anderlecht. Je veux jouer ou partir", a lâché le milieu.

En Autriche, ils spéculent déjà sur un retour à Sturm Graz. "Qui sait, mais il n'y a pas eu de contact", a conclu Zulj.