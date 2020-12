Les larmes de Joakim Maehle: "A Genk, je me suis fait des amis pour la vie"

Pour sa dernière sélection avec le Racing Genk, Joakim Maehle n'est pas monté au jeu et n'a donc pas disputé quelques dernières secondes pour son désormais ex-club.

"C'est une journée triste pour moi", a déclaré le Danois après la rencontre. "Genk était un fantastique club pour moi, avec un esprit famillial. Je ne remercierai jamais assez le club pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il était temps pour moi d'avoir un nouveau challenge. Quand une routine s'installe, il faut apporter du changement. C'était le juste timing, mais aussi le juste club".

"Ce n'était pas facile pour moi quand je suis arrivé ici à 19 ans. Mais venir à Genk aura été la meilleure décision de ma carrière. Maintenant, je rejoins une compétition du top, un beau contexte pour un footballeur. Malinovskiy ne m'a dit que du bien de l'Atalanta. Je décolle lundi matin".

Le Danois, toujours calme et posé, n'a cependant pu retenir ses larmes. "Il y avait de l'émotion dans le vestiaire. Je me suis fais des amis ici, dans les joueurs et dans le staff, des amis pour la vie. J'ai gagné un titre et j'ai joué la Ligue des Champions..."