Messi revient sur son été polémique

Tout le monde connait ce qu'il s'est passé au Barça l'été dernier.

Lors du dernier mercato d'été, l'attaquant du FC Barcelone Lionel Messi (33 ans, 14 matchs et 7 buts en Liga cette saison) souhaitait quitter le club catalan via une clause pour rompre son contrat. Mais il a été finalement retenu par son ancien président Josep Maria Bartomeu. A l'occasion d'un entretien accordé à la Sexta ce dimanche, l'Argentin a livré ses vérités sur son départ avorté.

"Plusieurs fois, j'ai dit au président que je voulais partir sur les six derniers mois. Mais il me disait : 'non, non, non'. Le burofax était une façon de le dire officiellement, de montrer que j'étais sérieux. Je pensais que j'avais terminé un cycle ici et que j'avais besoin d'un changement. Ma tête devait sortir de tout ça. Je savais que le Barça allait avoir une année de transition, avec des jeunes. Moi, je voulais être dans une équipe pour me battre en Ligue des Champions et le championnat. Je voulais partir, mais le président a commencé à filtrer les choses pour me faire passer pour un méchant. La décision (de partir, ndlr) a été très difficile à prendre, horrible même. Bartomeu m'a trompé sur beaucoup de choses pendant plusieurs années. Je savais que si j'allais devant la justice, j'avais raison et de nombreux avocats me l'ont confirmé. Je ne voulais pas partir comme ça", a commenté Messi.

Mais pour éviter un conflit juridique avec son club de cœur, le Sextuple Ballon d'Or a accepté de rester.