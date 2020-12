Sheffield Wednesday licencie déjà Tony Pulis

Sheffield United galère en Premier League, mais Sheffield Wednesday ne se porte pas mieux à l'étage du dessous : en lutte pour son maintien, le second club de la ville avait appelé Tony Pulis à la rescousse en novembre dernier. Avec une seule victoire en 10 matchs, qui laisse Sheffield Wednesday à la 23e place (sur 24) de D2 anglaise, Tony Pulis a déjà pris la porte, a officialisé le club ce lundi soir après le partage face à Blackburn.

Sheffield Wednesday have terminated the contract of manager Tony Pulis with immediate effect #swfc