L'Inter bientôt vendu ? Son président dément

Le groupe chinois Suning ne lâchera pas l'Inter de sitôt ! Ce samedi, le Corriere dello Sport a annoncé que le club nerazzurri, dirigé par Steven Zhang, était à la recherche de nouveaux investisseurs. Le groupe chinois aurait mandaté la banque Rotschild pour trouver d'éventuels nouveaux actionnaires.

Face à l'annonce faite par le quotidien italien, l'Inter s'est empressé de réagir par communiqué sur ses réseaux sociaux : "A propos de certaines informations publiées ce samedi qui évoquent la vente du club, le président Steven Zhang nie catégoriquement et précise que cela est une rumeur sans fondement".

Pour rappel, Suning a racheté, pour 270 millions d'euros, 70% des parts du club italien il y a quatre ans.

📢 | STATEMENT



President Steven Zhang categorically denies reports that refer to a possible sale of the Club 👇https://t.co/aWxjWAD9hZ