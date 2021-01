Christian Eriksen de retour où tout a commencé ?

L'Ajax pourrait effectuer une excellente affaire sur le marché des transferts cet hiver.

Christian Eriksen reviendra-t-il à Amsterdam ? L'idée devrait faire rêver les supporters de l'Ajax.

Le Danois est actuellement en grandes difficultés à l'Inter, et devrait logiquement aller chercher du temps de jeu ailleurs en vue de l'Euro.

Selon Sky Sport Italia, l'Inter serait disposé à laisser son joueur partir en prêt mais à une condition : que le club qui l'accueillera couvre la totalité de son salaire pendant cette période, sachant qu'Eriksen toucherait près de sept millions d'euros par an.

Le Danois de 28 ans avait signé un contrat de quatre ans et demi à l'Inter. Mais un an après, le bilan est maigre et Antonio Conte ne semble pas compter sur lui.

Reste à savoir si l'Ajax voudra et surtout pourra prendre en charge un salaire aussi élevé. En attendant, Arsenal et le Paris Saint-Germain, seraient également sur le coup d'après la même source.