Michel Preud'homme élu meilleur gardien belge de l'histoire

Pour ses 125 ans d'existence, l'Union belge de football propose aux fans des Diables Rouges d'établir leur équipe nationale de l'histoire.

Ainsi, pour chaque poste, les supporters peuvent voter pour leur joueur favori et composer un onze de légende.

Le poste de gardien de but a ouvert le bal et c'est Michel Preud'homme qui a été choisi par les supporters comme meilleur gardien belge de l'histoire.

Preud'homme était le gardien titulaire des Diables durant les Coupes du Monde 1990 et 1994, et s'était surtout illustré lors du Mondial organisé aux Etats-Unis, où il avait été désigné meilleur gardien de la compétition.

