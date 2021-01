🎥 Les larmes de Ralph Hasenhuttl après l'exploit de Southampton

Un but dès la 2e minute de jeu signé de l'ancien Red Danny Ings a suffi pour que Southampton vienne à bout de Liverpool. Un résultat qui permet aux Saints de revenir à hauteur des places européennes, mais qui vient surtout après plusieurs journées difficiles pour Southampton : Ralph Hasenhüttl devait faire avec de nombreuses absences pour blessure (l'ex-Rouche Moussa Djenepo est encore sorti blessé pendant le match) et avait manqué le match précédent après le (faux) test positif de sa femme.

Trop d'émotions pour celui qu'on surnommait à ses débuts le "Jürgen Klopp des Alpes" : au coup de sifflet final, Hasenhüttl s'est effondré en larmes.

đŸ‘â€ïžđŸ˜‡ Ralph Hasenhuttl in tears at the final whistle as he led his Southampton side to a huge 1-0 win versus Liverpool.



Look at how much it meant to the “Klopp of the Alps” to beat the original. What an amazing job he’s doing.#SaintsFC 1-0 #LFC #SOULIV pic.twitter.com/b69xpuUyAd