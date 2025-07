Un concurrent solide pour tous les latéraux : que peut amener Ilay Camara à Anderlecht ?

Ilay Camara est donc à nouveau un joueur du RSC Anderlecht, sauf gros retournement de situation. Un transfert qui peut étonner.

Passons sur le fait qu'Anderlecht devrait dépenser plus de 4 millions d'euros pour s'offrir un joueur qui évoluait il y a 3 ans au sein de son équipe U23. La direction sportive actuelle ne peut pas forcément être blâmée pour les erreurs du duo Fredberg-Riemer (Camara, mais aussi Stassin et Sadiki) ; ce sera simplement une pierre de plus dans le jardin de Wouter Vandenhaute, responsable aux yeux du public d'avoir amené la "team" danoise au Sporting.

Olivier Renard, lui, fait son mercato sans se soucier du passé, et a vu une opportunité en Ilay Camara. On le sait, le Rouche a été acheté au RWDM pour être directement revendu et il y avait donc une affaire à faire. Vraiment ? Pour ce prix, Camara est un sacré investissement compte tenu du budget anderlechtois. Mais que peut-il apporter ?

Back gauche ou piston gauche ?

Ilay Camara a évolué toute la saison sur le flanc gauche du Standard la saison passée. Au poste d'arrière gauche, ses lacunes défensives étaient souvent visibles ; c'est un cran plus haut qu'il a disputé ses meilleurs matchs (18 matchs et 4 assists depuis le milieu gauche).

Besnik Hasi n'a pas évolué en système à trois défenseurs avec pistons lors des Playoffs, mais a visiblement cette idée en tête : contre le WS Lauwe, il a tenté ce schéma. Moussa N'diaye avait pour l'occasion pris place à gauche de l'axe. Le souci était le flanc gauche, occupé par Keisuke Goto puis Mihajlo Cvetkovic en pure perte. Mais si Hasi cherche un piston gauche, Ilay Camara est l'homme qu'il lui fallait.

Le départ de Samuel Edozie a laissé un vide sur le flanc gauche d'Anderlecht, et il est donc plausible que Camara soit appelé à le combler, plutôt qu'à concurrencer N'diaye et Augustinsson pour le poste de défenseur latéral. Maamar peut en théorie occuper le côté gauche mais a un palier à passer, tandis que César Huerta est plus purement offensif et doit encore trouver sa place dans la tête de Hasi.

Camara était back droit au RWDM

Ce qu'il est intéressant de rappeler, c'est que Ilay Camara n'est devenu back/piston gauche qu'à son arrivée à Sclessin. Au RWDM, c'est en arpentant le flanc... droit que l'international sénégalais a explosé en Jupiler Pro League - back, piston, ailier, Camara a occupé tout le côté, pour une saison XXL (31 matchs, 3 buts, 6 assists).

De même, au RSCA Futures, s'il a joué assez souvent en tant qu'ailier gauche, Ilay Camara s'était déjà fait remarquer à droite, y disputant un certain nombre de matchs - même si c'est de la gauche qu'il a distillé le plus d'assists.

Au vu du niveau inquiétant de Thomas Foket et de la stagnation d'Ali Maamar, Ilay Camara pourra peut-être aussi se montrer à droite si Killian Sardella devait à nouveau se blesser - ou partir. De manière générale, Renard anticipe d'ailleurs là idéalement un éventuel départ à la fois de Sardella (qui n'est pas vraiment dans les ventes envisagées) ou de l'un de ses latéraux gauches...