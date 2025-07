Après Mbaye Leye, le RFC Seraing se sépare également d'un entraîneur adjoint bien connu

Si le départ de Mbaye Leye au terme de la saison passée n'était pas une surprise, celui de Francesco D'Onofrio en étonnera beaucoup.

Seraing est parvenu à se maintenir de justesse la saison passée en Challenger Pro League, en bonne partie grâce à la faillite du SK Deinze. La mission était donc sur papier accomplie par Mbaye Leye, mais les Métallos se sont tout de même cherchés un nouvel entraîneur pour la saison prochaine.

Il s'agit de Kevin Caprasse, qui entraînait jusque là les U23 du club. Son arrivée a été annoncé à la fin du mois de mai dernier, mais son staff n'était pas encore connu. On en sait désormais un peu plus : Francesco D'Onofrio n'en fera pas partie.

Le RFC Seraing a en effet arrêté la collaboration avec le fils de Dominique D'Onofrio, assistant des Métallos depuis 2022 déjà. Un départ marquant car Francesco D'Onofrio avait aussi porté le maillot de l'équipe A, de 2014 à 2016 puis de 2020 à 2022, mettant fin à sa carrière de joueur assez jeune pour devenir entraîneur adjoint.

"Apprécié de tous pour son travail rigoureux et son abnégation, jumelés à son énergie positive et à sa bonne humeur quotidienne, Francesco a su faire l’unanimité auprès des entraîneurs, joueurs, employés, et supporters de notre club lors de chacun de ses passages dans la Cité du Fer", précise le club sur son site officiel.

"Le RFC Seraing tient à remercier sincèrement Francesco pour son professionnalisme et son dévouement lors de ses différents passages dans notre club, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière !".