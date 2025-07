Drôle de situation : l'Antwerp perd un joueur important... suite à une erreur administrative !

Mauvaise surprise à l'Antwerp. Alors que le club pensait avoir prolongé le contrat de Jelle Bataille, une erreur administrative pousse le latéral vers la sortie.

Jelle Bataille (26 ans) n'est plus un joueur de l'Antwerp. Son contrat a expiré le 30 juin, rapporte le Nieuwsblad, et il ne prolongera désormais pas son bail : le voilà libre de s'engager où il le souhaite. Et pourtant, si vous jetez un oeil à la page Transfermarkt de Bataille, voici ce qui s'affiche : "Dernière prolongation : 31 mars 2025", et contrat jusqu'en juin 2026.

Mais le média néerlandophone révèle qu'en réalité, une erreur administrative a été commise par l'Antwerp dans le cadre de cette prolongation, qui n'a donc pas été validée. Il semble en effet que l'accord entre Bataille et le club stipule que l'option de la prolongation devait être levée en février.

Bataille est libre

Si Jelle Bataille s'est tout de même présenté à l'entraînement la semaine passée, le problème a ensuite été soulevé par la fédération. Des discussions ont été ouvertes en urgence, mais Jelle Bataille aurait alors aimé prolonger pour plusieurs saisons, ce qui n'était pas une option pour le club dans les circonstances actuelles.

Ce 1er juillet, Jelle Bataille s'est donc retrouvé... libre de tout contrat. Il n'a pas disputé le match amical du Great Old contre Beveren, et a informé le coach anversois de son départ avec effet immédiat. Il est désormais gratuit : une belle affaire à saisir.

L'Antwerp, de son côté, perd là un nouveau joueur, après Toby Alderweireld, Denis Odoi et Tjaronn Chery. Le Great Old n'a plus que Corbanie (20 ans) et Renders (17 ans) au poste de back droit. Jelle Bataille avait disputé 154 matchs pour le Matricule 1.