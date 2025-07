David Hubert tient ses promesses à OHL et s'offre une deuxième victoire gargantuesque

Après une victoire 10-0 contre Kessel-Lo, l'OHL de David Hubert a de nouveau impressionné et a remporté une encore plus écrasante victoire contre le Rapid Wezemaal.

À son arrivée, David Hubert avait été très clair sur ses intentions : il devait ramener du football offensif à OHL, qui avait, selon la direction, une "image terne" ces dernières années. C'est ce qui avait coûté sa place à Chris Coleman.

Et visiblement, Hubert a bien compris la tâche qui lui incombait. Car après une victoire 10-0 contre Kessel-Lo lors de leur premier match amical, les Louvanistes se sont défoulés contre une autre équipe amicale, le Rapid Wezemaal (qui évolue certes en P2).

Après une demi-heure de jeu, le score était pourtant toujours de 0-0. Mais les choses se sont ensuite accélérées : Mathieu Maertens, surtout, a inscrit un triplé, et le score était de 5-0 à la mi-temps. En seconde période, OHL a continué à empiler les buts.

Difficile pour Hubert de tirer énormément d'enseignements d'un tel match, et OHL aurait bien besoin d'enfin affronter un club de calibre équivalent afin de progresser. Mais la confiance est là, et c'est déjà une bonne chose.

Du côté de Wezemaal, on était ravi de l'expérience. "C'était une opportunité à ne pas laisser passer, même si les choses ont été un peu vite", reconnaissait Denis Bosny, coach du club provincial, dans le Nieuwsblad. "Louvain était très satisfait aussi et nous a demandé si on ne voulait pas remettre ça la saison prochaine".