Un ancien joueur quitte l'Académie du Standard après 4 ans passés en tant que coach

Aloys Nong a annoncé son départ du Standard, après quatre années passées à coacher au sein de l'Académie SL16.

Aloys Nong (41 ans) était revenu au Standard en 2021, discrètement, intégrant l'Académie SL 16 et travaillant à l'encadrement des jeunes Rouches. Il était arrivé à l'époque en tant que formateur U15, dans la foulée de sa retraite, et avait ensuite progressé jusqu'à être formateur U18 la saison passée.

Via son compte LinkedIn, Nong a cependant annoncé que sa collaboration avec le Standard de Liège avait pris fin ce 30 juin dernier. "Après 4 très bonnes années au sein de l'Académie SL16, remplies d'enseignements et de découvertes, l'aventure a pris fin", écrit le Camerounais.

"C'est avec un esprit de reconnaissance que je tiens à remercier mes anciens collègues pour leurs conseils pendant mon apprentissage, et particulièrement Joost Hendrickx, Réginal Goreux, Gunter Vandenbroeck et Simon Vangerven. Je n'oublierai pas non plus Maxime Lecluse et Maxime Dupierreux toujours là pour répondre à mes sollicitations", énumère Aloys Nong.

L'ancien attaquant du Standard conclut : "Une page se ferme, et un nouveau chapitre s'ouvre". On ignore encore où Nong poursuivra sa carrière d'entraîneur ou de formateur.

Aloys Nong a porté les couleurs du Standard de 2010 à 2012, disputant 39 matchs pour les Rouches pour 9 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées.